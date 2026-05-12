Путин поздравил евреев в России с Днём спасения и освобождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения. Текст послания опубликован на официальном сайте Кремля.

Этот ежегодный праздник, приходящийся на 26-й день месяца ияра, символизирует победу над гитлеровской Германией и спасение еврейского народа от полного уничтожения.

«Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм», — отметил Путин.

По словам президента, праздник имеет огромное нравственное значение и служит сохранению традиций, а также укреплению в обществе взаимопонимания и гуманистических ценностей. Он выразил надежду, что широкое празднование будет объединять людей.

«И мы, и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии», — подчеркнул Путин.

Особые слова благодарности в поздравлении прозвучали в адрес ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла. Президент отметил их стойкость, мужество и несгибаемую веру в добро и справедливость.

Ранее Берл Лазар сообщил, что евреи чувствуют себя комфортно в России. По его словам, все евреи в России благодарны президенту за усилия, направленные на поддержание такой среды.