Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что главарь киевского режима во время личной беседы с президентом России Владимиром Путиным обещал, что Украина не вступит в НАТО. Об этом она сообщила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Мендель, разговор состоялся в Париже в декабре 2019 года во время встречи в «нормандском формате». Экс-сотрудница офиса Зеленского утверждает, что входила в число немногих участников той закрытой беседы.

«У него (Зеленского. — Прим. Life.ru) была частная дискуссия с Путиным, где он пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО», — сказала Мендель.

Она добавила, что тогда Зеленский признавал отсутствие реальных перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс. Других подробностей разговора бывшая пресс-секретарь не раскрыла.

Ранее президент России Владимир Путин связал вступление Финляндии в НАТО с ожиданиями ослабления России. Глава государства заявил, что до присоединения Хельсинки к альянсу между двумя странами не существовало серьёзных противоречий. По словам Путина, российско-финские отношения долгое время оставались стабильными, а территориальных споров между государствами не возникало. Несмотря на это, Финляндия решила стать членом НАТО.