Песков: Волатильность мировой экономики не повод для перестановок в кабмине

Дмитрий Песков призвал журналистов не связывать глобальную экономическую турбулентность с возможными перестановками в Белом доме. Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о замедлении роста ВВП РФ.

«Вы каждый раз считаете, что когда происходит волатильность в глобальной, мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает во всём мире, и каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит это делать», — заявил представитель Кремля.

По его мнению, нестабильность за рубежом (и общий нисходящий тренд) не может служить поводом для принятия поспешных решений по персоналиям в кабмине. Официальная позиция такова: на фоне внешних шоков правительство должно работать слаженно, не отвлекаясь на внутренние дрязги.