Песков высказался о роли Штайнмайера в переговорах России и Европы

В Кремле прокомментировали возможное участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в переговорах между Россией и Европой. С заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас обсуждать конкретные кандидатуры преждевременно. Он отметил, что ключевым вопросом остаётся не имя посредника, а готовность европейских стран вернуться к полноценному диалогу с Москвой.

«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — приводит слова Пескова РИА «Новости».