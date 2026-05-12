12 мая, 01:39

Песков высказался о роли Штайнмайера в переговорах России и Европы

В Кремле прокомментировали возможное участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в переговорах между Россией и Европой. С заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас обсуждать конкретные кандидатуры преждевременно. Он отметил, что ключевым вопросом остаётся не имя посредника, а готовность европейских стран вернуться к полноценному диалогу с Москвой.

«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», приводит слова Пескова РИА «Новости».

МИД РФ не видит изменений в политической риторике Европы

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила своего участия в переговорах с Москвой в качестве представителя ЕС, заявив, что сможет распознать «ловушки России». Глава МИД Швеции Мария Стенергард призывала ЕС вместо переговоров сосредоточиться на санкциях. Стенергард также отметила, что после смены правительства в Венгрии у Европы появилось больше возможностей действовать быстрее и решительнее — в том числе в вопросах поддержки Украины.

Антон Голыбин
