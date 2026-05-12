МИД РФ не видит изменений в политической риторике Европы
Россия не видит изменений в политической риторике Европы. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью газете «Известия».
«Чтобы говорить о каких-то кардинальных переменах в политической риторике, у нас нет никаких оснований», — пояснил дипломат. Он также обвинил европейские страны в том, что они с помощью «словесных манипуляций» пытались негативно повлиять на переговорный процесс между Россией и США.
Мирошник подчеркнул, что Москва готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на всё подряд. Одних только слов о переговорах недостаточно для достижения договорённостей, добавил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Европой, назвав предпочтительным собеседником экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Премьер Италии Джорджа Мелони и другие европейские лидеры высказывались за назначение спецпосланника ЕС по Украине.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила своего участия в переговорах с Москвой в качестве представителя ЕС, заявив, что сможет распознать «ловушки России». Глава МИД Швеции Мария Стенергард призывала ЕС вместо переговоров сосредоточиться на санкциях. Стенергард также отметила, что после смены правительства в Венгрии у Европы появилось больше возможностей действовать быстрее и решительнее — в том числе в вопросах поддержки Украины.
