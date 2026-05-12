МИД РФ не видит изменений в политической риторике Европы

Россия не видит изменений в политической риторике Европы. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью газете «Известия».

«Чтобы говорить о каких-то кардинальных переменах в политической риторике, у нас нет никаких оснований», — пояснил дипломат. Он также обвинил европейские страны в том, что они с помощью «словесных манипуляций» пытались негативно повлиять на переговорный процесс между Россией и США.

Мирошник подчеркнул, что Москва готова рассматривать адекватные предложения, но не будет соглашаться на всё подряд. Одних только слов о переговорах недостаточно для достижения договорённостей, добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Европой, назвав предпочтительным собеседником экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Премьер Италии Джорджа Мелони и другие европейские лидеры высказывались за назначение спецпосланника ЕС по Украине.