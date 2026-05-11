Глава МИД Швеции призвала ЕС сосредоточиться на санкциях вместо переговоров с Россией

Глава шведского МИД Мария Стенергард предложила сменить тактику в отношениях с Россией, чтобы подвигнуть её к переговорам с Европой. В интервью Euronews она заявила, что разговаривать с Москвой рано или поздно всё равно придётся, но Кремль сейчас не проявляет серьёзной заинтересованности в мирном диалоге.

«Рано или поздно нам придётся поговорить с Москвой. Но поскольку Путин не сильно заинтересован в переговорах с Европой, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы это исправить», — сообщила Стенергард.

Поэтому, считает министр, европейцам стоит сосредоточиться на двух вещах: наращивать военную помощь Киеву и ужесточать санкционное давление на Россию. Только так, по её убеждению, можно изменить позицию Москвы.

Стенергард также отметила, что после смены правительства в Венгрии у Европы появилось больше возможностей действовать быстрее и решительнее — в том числе в вопросах поддержки Украины.

При этом Москва не раз подчёркивала, что дипломатический разрыв инициировали сами европейские столицы. Владимир Путин в субботу вновь заявил об открытости к контактам, предложив ЕС самостоятельно выбрать переговорщика, который пользовался бы доверием внутри союза и не позволял себе резких высказываний в адрес России.

Ранее сообщалось, что аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выразил мнение, что президент России Владимир Путин не вынашивал намерений нападать на Европу. Кошкович подчеркнул, что российский лидер не стал бы наносить удары по европейским странам, поскольку изначально этого не планировал. По оценке аналитика, в случае теоретического начала конфликта Евросоюз попросту не сможет дать внятный ответ.