Антироссийская политика Запада не достигла своих целей, констатировал британский военный аналитик Александр Меркурис. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина об Украине и Евросоюзе в эфире своего YouTube-канала.

По словам Меркуриса, политика, направленная на поражение России, провалилась и не принесла тех результатов, на которые рассчитывали её инициаторы. Эксперт отметил, что Путин чётко обозначил позицию Москвы по украинскому урегулированию и дальнейшему взаимодействию с западными странами.

Меркурис также обратил внимание, что российский лидер предложил варианты нормализации отношений с Западом. При этом аналитик назвал позицию Путина крайне бескомпромиссной.

Ранее Александр Меркурис уже говорил, что парад Победы в Москве показал неспособность Евросоюза запугать Россию. По мнению британского военного аналитика, само проведение праздника продемонстрировало уверенность Москвы и устойчивость России к давлению Запада. Меркурис также считает, что РФ близка к завершению конфликта на своих условиях, а западные страны уже не могут серьёзно повлиять на этот процесс.