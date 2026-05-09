9 мая, 13:08

«Бросил вызов»: В Британии встревожены предупреждением в сенсационной речи Путина 9 Мая

Daily Express: Путин сделал серьёзное предупреждение Западу на Параде Победы

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сделал серьёзное предупреждение Западу во время парада на Красной площади в Москве в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ. Об этом пишет британская газета Daily Express, называя речь главы государства сенсационной.

«Владимир Путин направил миру серьёзное предупреждение, не теряя времени и бросая вызов президенту США Дональду Трампу», — предположили авторы издания.

Журналисты назвали сенсационной речь российского лидера на Красной площади. Особо они отметили слова Путина о противостоянии Вооружённых сил России и поддерживаемой НАТО «агрессивной силы», а также о значении подвига героев Великой Отечественной войны для участников специальной военной операции.

Британские обозреватели сочли выступление российского президента одним из самых ярких моментов празднования 9 Мая. Там напомнили, что Запад продолжает наращивать военную помощь киевскому режиму, игнорируя мирные инициативы Москвы.

«Мы будем!» Фицо дал важное обещание Путину

По главной площади страны в рамках парада прошли военнослужащие разных подразделений, в том числе участники СВО. Президент России Владимир Путин завершил своё выступление на Параде Победы в Москве словами о единстве народа и неизбежности победы. Глава государства в речи отметил: итоговая победа — это сумма вклада каждого. Тех, кто воюет на фронте, и тех, кто работает в тылу. Life.ru публиковал полное видео речи президента.

