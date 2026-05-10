Традиционный парад Победы в Москве наглядно продемонстрировал — странам Евросоюза не удастся запугать Россию. Данное мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Он (Президент России Владимир Путин) заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие», — сказал эксперт.

Как считает аналитик, то, как прошёл праздник, свидетельствует о том, что Москва действительно близка к завершению конфликта на своих условиях. Более того, Запад уже не в силах повлиять на этот процесс.

Эксперт также обратил внимание на завершающую фразу Владимира Путина: «Победа будет за нами». По его мнению, эти слова подтверждают ожидания скорой победы в противостоянии с Украиной.

Ранее обозреватель британского издания Express Пол Уизерс высказал мнение, что слова Путина, произнесённые на Параде Победы, являются серьёзным предупреждением для стран Запада. Автор статьи выразил обеспокоенность тем, что намерения Москвы прямо противоречат планам НАТО. По его оценке, альянс рассчитывает завершить конфликт на Украине на выгодных для себя условиях, однако российский лидер дал понять обратное. Уизерс считает, что Путин направил всему миру мощный сигнал.