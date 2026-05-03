В Венгрии не верят в пугалки о Путине, который «хочет напасть на ЕС»
Аналитик Кошкович: Путин никогда не хотел нападать на Европу
Президент РФ Владимир Путин никогда не вынашивал планов атаки на Европу. Таким мнением поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя статью Financial Times о страхе ЕС остаться без американского оружия, которое перенаправлено на Ближний Восток.
«Он не стал бы наносить удары по Европе, потому что никогда этого не хотел», — подчеркнул Кошкович. По мнению эксперта, в случае начала конфликта объединение не сможет внятно ответить.
Напомним, Financial Times сообщила, что Вашингтон уведомил Лондон, Варшаву, Вильнюс и Таллин о серьёзных задержках поставок боеприпасов. Причина — истощение собственных арсеналов после противостояния с Ираном. Также и Киев получит военную помощь в скромных объёмах.
