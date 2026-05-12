Песков допустил встречу Путина и Зеленского вне Москвы при окончании конфликта
В Кремле допустили возможность встречи президента РФ Владимира Путина и главы украинского режима Владимира Зеленского, однако подчеркнули, что она может состояться лишь после завершения процесса урегулирования. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры двух лидеров теоретически возможны не только в Москве, но и в любой другой точке. При этом он отметил, что такая встреча будет иметь смысл только в случае полного завершения и финализации процесса урегулирования.
«А для его финализации, для того чтобы поставить точку, нужно ещё проделать большую домашнюю работу», — добавил он.
