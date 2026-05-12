Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 мая, 10:58

Работодатель может оплатить психологическую помощь — и всё равно почти никто туда не пойдёт

PLOS One: До 95% сотрудников не пользуются корпоративными психологами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Психологическая помощь на работе не всегда помогает уже потому, что сотруднику нужно найти силы, время и доверие, чтобы до неё добраться. Даже если компания формально оплачивает такие сервисы, люди могут ими почти не пользоваться. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в PLOS One.

Авторы изучили корпоративные программы психологической поддержки и попытались понять, почему они часто остаются недоиспользованными.

По данным исследователей, такие сервисы могут быть внедрены в компании, но реальный охват иногда остаётся ниже 5%. То есть помощь есть на бумаге, но до неё доходит очень малая часть сотрудников.

Причина не сводится к одному фактору. Люди могут не понимать, в каких ситуациях туда обращаться, как записаться, можно ли сделать это в рабочее время и не узнает ли об этом руководство.

Есть и более тонкий страх — навредить своему профессиональному образу. Сотрудник может опасаться, что обращение за психологической помощью сочтут признаком слабости, нестабильности или неспособности справляться с нагрузкой.

Авторы подчёркивают: поддержка должна быть не просто доступной, а встроенной в реальную жизнь человека. Если уставшему сотруднику нужно самому искать форму записи, объяснять отсутствие на рабочем месте и переживать за конфиденциальность, он может не обратиться вовсе.

Для компаний вывод неприятный, но важный. Недостаточно сказать «у нас есть помощь» — нужно создать среду, где пользоваться ею понятно, безопасно и нормально.

Ранее психолог Марианна Абравитова объяснила, почему нежелание работать после майских — повод уволиться. Она объяснила, что такое состояние — не норма, а повод задуматься о своей жизни и карьере.

Полина Никифорова
