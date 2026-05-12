ИИ «достроил» отпечаток пальца: В Москве спустя 27 лет раскрыто убийство экс-прокурора и его жены
Обложка © ChatGPT
В Москве спустя 27 лет раскрыто двойное убийство бывшего районного прокурора Виталия Тихомирова и его супруги Виктории. Пенсионеров нашли мёртвыми в их квартире в декабре 1998 года. Ключевую роль в расследовании сыграл искусственный интеллект, передаёт kp.ru.
Нечёткий отпечаток пальца с места преступления десятилетиями не удавалось идентифицировать. В 2025 году нейросеть «достроила» недостающие линии узора и выдала совпадение — Сергей Лапшин из подмосковной Дубны, бывший офицер, позже бандит.
Лапшин сознался. Он рассказал, что соседка Тихомировых по даче Виктория Кочергина (ей угрожали бандиты) подговорила его ограбить стариков. Те продавали домик, а у самого хозяина была репутация бывшего прокурора — Кочергина решила, что у них есть деньги.
Вместе с двумя подручными они проникли в квартиру под видом покупателей. Пенсионеров связали, пытали и задушили. Но нашли только дешёвую шубу и старинную икону, которую позже продали за 20 тысяч рублей (около 1 тысячи долларов).
Лапшину и Кочергиной предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Им грозит пожизненное заключение.
А ранее адвокат Денис Назаров оценил потенциал ИИ в расследовании краж и убийств в России. По словам специалиста, нейросеть действительно ускоряет аналитическую работу, которая раньше требовала недель ручного сопоставления данных. Однако полностью доверять машине нельзя.
