Не смогла пережить: Женщина умерла от разрыва сердца при виде погибшего мужа в гробу

В Мексике владелец похоронного бюро и его жена умерли с разницей в несколько часов. Трагедия произошла 2 мая. Мигель Орасио Уриас Олайс ехал за рулём катафалка, когда внезапно потерял управление и попал в аварию. Об этом пишет Infobae.

Мужчину срочно доставили в больницу. Врачи пытались его спасти, но травмы оказались смертельными. После этого тело Мигеля привезли в его же похоронное бюро. Для опознания туда пришла супруга погибшего — Ана Яли Пичено Лопес.

Увидев мужа в гробу, женщина потеряла сознание. Реанимировать её не удалось: у Аны случился смертельный сердечный приступ. Теперь супругов готовят к совместным похоронам. У пары осталась маленькая дочь.

Ранее в Рубцовске родственники покойного обнаружили в гробу тело другого человека прямо во время церемонии прощания. Региональная пресса пишет, что похороны помогала организовать городская ритуальная служба. Когда близкие увидели подмену, разгорелся скандал.