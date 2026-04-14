14 апреля, 08:56

В Алтайском крае на похоронах открыли гроб и замерли: внутри оказался другой человек

Обложка © Life.ru

В Рубцовске родственники покойного обнаружили в гробу тело другого человека прямо во время церемонии прощания. Об этом пишет «МК Алтай» со ссылкой на рассказ семьи.

Региональная пресса пишет, что похороны помогала организовать городская ритуальная служба. Когда близкие увидели подмену, разгорелся скандал.

В самой компании произошедшее объяснили ошибкой. После этого тело, как сообщается, заменили.

Родственники восприняли случившееся крайне тяжело. Одна из близких покойного заявила, что такая путаница выглядит не как случайность, а как полное отсутствие сочувствия к людям после утраты. Официальных комментариев от правоохранительных органов по этой истории на момент публикации не появлялось.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Башкирии, в городе Туймазы, сотрудники морга допустили ошибку, перепутав тела погибшего участника СВО и ветерана войны в Афганистане.

Марина Фещенко
