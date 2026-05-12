«Негативный выбор» вместо аборта: Калужский Минздрав сменил терминологию

В Калужской области разгорелся лингвистический скандал. На заседании регионального правительства, посвящённом профилактике прерывания беременности, министр здравоохранения отчиталась о проделанной работе, используя необычную лексику.

В своём докладе чиновница сообщила, что в прошлом году медики зафиксировали около 700 так называемых «негативных выборов». Для сравнения: в 2015 году таких «выборов» было почти 5 тысяч. Журналисты издания «Подъём» обратили внимание на новый канцелярит и попросили разъяснений.

В пресс-службе ведомства не стали отпираться. Там заявили, что это официальная формулировка Минздрава, используемая специалистами профильных центров. По словам чиновников такой эвфемизм «красивее».

«Слово «аборт» не раскрывает полностью тех последствий (в том числе психологических), которые несёт в себе эта процедура для здоровья женщины. Данная формулировка используется как синоним», — добавили в департаменте.

Правозащитники уже раскритиковали калужское нововведение, назвав попытку переименовывать аборты «лукавой манипуляцией». Впрочем, в самом министерстве уверены, что термин «негативный выбор» лучше убедит женщину родить. А пока паблики активно расходятся мемами на тему новой «красоты» чиновничьей речи.

Ранее Новиков призвал не давить на российское общество в вопросах демографии. Он подчеркнул, что появление ребёнка само по себе сопряжено с огромным стрессом и множеством проблем. Если государство начнёт вводить дополнительные запреты, это не приведёт ни к чему хорошему.