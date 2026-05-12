Исторический гол: Россиянин Нефедечев забил первый мяч в аргентинском футболе

38-летний президент и нападающий клуба Deportivo Moscu Антон Нефедечев забил гол в матче Лиги Эскобар. Этот мяч стал первым в истории, забитым российским игроком на территории Аргентины, сообщает Ole.

Гол был забит на встрече против Comunidad Boliviana и стал третьим в матче, обеспечив победу его команде. Сам Нефедечев уточнил в беседе с изданием, что выходит на поле всего на несколько минут за игру, чтобы не отнимать время у молодых футболистов. В этот судьбоносный раз он появился во втором тайме при счёте 2:0 за 15 минут до финального свистка.

«Я забил третий гол, который обеспечил победу. Я играю всего несколько минут за матч, потому что не хочу отнимать время у молодых ребят. Вышел во втором тайме при счёте 2:0, за 15 минут до конца», — рассказал Нефедечев.

Футболист отметил, что всю работу сделал Хоакин Домингес, который прошёл по флангу до лицевой линии и сделал навес, а партнёры активно прессинговали защитников в штрафной.

«Я предугадал действия защитника, и вратарь оказался не на своей позиции: он не смог перехватить мяч или вернуться назад. Я забил гол левой ногой. Я правша, но левой ногой играю хорошо», — отметил спортсмен.

По словам Нефедечева, на старте карьеры в России тренер указал ему на отсутствие скорости, дриблинга и физической подготовки, после чего посоветовал тренировать левую ногу, пообещав, что так он станет амбидекстром. Эту историю футболист в беседе с корреспондентом вспомнил со смехом, хотя спустя множество лет слова наставника оказались пророческими и левая нога Нефедечева всё же сделала грандиозный шаг.

Антон Нефедечев не просто игрок — он президент и основатель клуба Deportivo Moscu. Этот проект он создал после переезда в Буэнос-Айрес. Сегодня команда объединяет игроков не только из России, но и из Швеции, Эквадора, а также местных аргентинцев.

Совсем недавно Life.ru взял у футболиста Антона Нефедечева интервью, в котором узнал все подробности его вдохновляющей спортивной истории и создания того самого русского клуба Deportivo Moscu в Аргентине. Он рассказал, что, когда в 2024 году запускал проект, всё казалось дерзкой авантюрой — достаточно постучаться, и тебя заявят в аргентинскую систему. Однако наивность разбилась о реальность: вместо быстрого старта клуб с 2026 года начинает долгий путь снизу, а расходы при этом уже выросли в четыре раза.