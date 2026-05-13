13 мая, 05:29

В Якутии нашли тело подростка, пропавшего во время игры с друзьями

Обложка © Telegram / Служба спасения Якутии

В Сунтарском районе Якутии обнаружено тело 14-летнего подростка, пропавшего накануне. Об этом 13 мая сообщила республиканская Служба спасения.

По данным ведомства, ребёнка 2012 года рождения нашли в реке Вилюй в 11:20. Причиной гибели стало утопление.

В день трагедии мальчика видели в компании приятелей, играющих на льду. Заявление о его исчезновении поступило в полицию ранее — 12 мая в полночь.

К поисковой операции привлекли четверых сотрудников Сунтарского контрольно-спасательного пункта. Также на место выдвинулись 30 местных жителей.

В Новосибирской области нашли тело подростка, утонувшего в реке Карасук

Ледоход на данной реке стартовал 9 мая, на восемь дней раньше обычного срока. В МЧС республики информируют, что активная фаза сейчас наблюдается на территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов.

Никита Никонов
