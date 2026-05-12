В Новосибирской области нашли тело подростка, утонувшего в реке Карасук

В Новосибирской области сотрудники МЧС обнаружили тело 15-летнего подростка, который утонул во время купания в реке Карасук 9 мая. Об этом сообщили в ведомстве по региону.

«Спасатели обследовали акваторию реки с применением багра и «кошки» — инструментов, предназначенных для поисковых работ на глубине и дне водоёмов. Тело погибшего мальчика было обнаружено и передано в полицию», — отметил заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области) Сергей Кудинов.

Трагедия произошла в районе автомобильного моста через реку Карасук. На водоём отправились четверо подростков. Троим школьникам удалось выбраться на берег, однако один из них ушёл под воду и не выплыл.

В региональном управлении МЧС напомнили, что купание в водоёмах сейчас остаётся крайне опасным. В ведомстве подчеркнули, что вода в области ещё не успела прогреться, несмотря на потепление.

Ранее похожая трагедия произошла в Канском муниципальном округе, где в реке Кан утонул семилетний ребёнок. Двое мальчиков играли на брёвнах у берега и перепрыгивали с одного на другое. Во время игры один из детей сорвался в воду и не смог выбраться.