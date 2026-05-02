В Хакасии мальчик утонул, прыгая с другом по брёвнам на берегу реки

В Канском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Кан во время игры на брёвнах. Об этом сообщает региональное следственное управление.

По данным следствия, днём 1 мая 2026 года двое мальчиков гуляли на берегу реки. Они вышли на прибитые к берегу брёвна и начали прыгать с одного на другое. В результате один ребёнок упал в воду и утонул.

Следственный отдел по Канскому ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Спасатели проводят поисковые мероприятия, выполняются следственные действия.

