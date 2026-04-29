Брат недоглядел: В Подмосковье мальчик утонул в реке, пока мать была в роддоме

В деревне Пирогово Московской области ребёнок ушёл из дома и утонул в реке Клязьма. Его нашли мёртвым спустя несколько часов, сообщает сайт MK.ru.

Около 16:30 люди нашли тело мальчика в реке. За ребёнком присматривал 17-летний брат, а мать в тот момент находилась в роддоме.

Малыш воспитывался в многодетной семье. Двое младших детей страдали неврологическим расстройством. Мать обычно присматривала за ними, но незадолго до трагедии уехала рожать. Отец ушёл на работу, оставив детей на старшего сына. Тот не заметил, как шестилетний брат в футболке и шортах вышел из дома и направился к реке (около 50 метров). Ребёнок и раньше пытался дойти до воды, но родные его останавливали. Тело извлекли через несколько часов.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Краснодарском крае двое подростков и молодой водитель погибли при столкновении автомобиля с лошадью. Полицейские говорят, что 19-летний парень не справился с управлением и машина после сильного удара улетела в кювет.