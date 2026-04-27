Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 10:20

Подростки без проблем проникли на охраняемый ядерный объект в Эстонии

Обложка © ChatGPT

В Эстонии подростки смогли попасть на территорию хранилища ядерных отходов и некоторое время оставались там незамеченными. Инцидент произошёл на объекте в Палдиски, сообщает издание Postimees.

«Это не первый случай проникновения посторонних на ядерный объект, только в прошлый раз он закончился трагически. Почему подобное стало возможным?», — удивляются журналисты.

По данным СМИ, группа подростков проникла в охраняемое помещение, где хранятся отходы категории ALARA, а также поднялась на крышу здания. О случившемся руководство компании ALARA AS узнало лишь после того, как в соцсетях появилось видео, снятое самими нарушителями. В компании заявили, что пересмотрят меры безопасности, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Подмосковье трое подростков получили от 6 до 6,5 года колонии за поджог железнодорожной инфраструктуры по заданию из мессенджера. Их действия квалифицированы как теракт.

Владимир Озеров
