Подростки без проблем проникли на охраняемый ядерный объект в Эстонии

В Эстонии подростки смогли попасть на территорию хранилища ядерных отходов и некоторое время оставались там незамеченными. Инцидент произошёл на объекте в Палдиски, сообщает издание Postimees.

«Это не первый случай проникновения посторонних на ядерный объект, только в прошлый раз он закончился трагически. Почему подобное стало возможным?», — удивляются журналисты.

По данным СМИ, группа подростков проникла в охраняемое помещение, где хранятся отходы категории ALARA, а также поднялась на крышу здания. О случившемся руководство компании ALARA AS узнало лишь после того, как в соцсетях появилось видео, снятое самими нарушителями. В компании заявили, что пересмотрят меры безопасности, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

