Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Ормузский пролив работал в штатном режиме до действий Соединенных Штатов. Комментарий министра прозвучал в интервью телеканалу RT India.

По его словам, ключевая транспортная артерия обеспечивала значительную долю мировых поставок энергоресурсов. Через неё проходила пятая часть всего объёма, поступающего на глобальные рынки.

Лавров напомнил о недавней военной операции против Ирана. Её начали, сославшись на якобы многолетнюю террористическую угрозу со стороны Тегерана.

«Но до 28 февраля сего года Ормузский пролив был открыт для всех, и весь мир пользовался этой артерией», — подчеркнул он. Никаких препятствий для судоходства не существовало.

Сейчас Вашингтон выдвигает требование открыть водный путь. Глава ведомства назвал такую постановку вопроса абсурдной, поскольку проход и так не был закрыт.

Дипломат призвал всегда смотреть на первопричины событий. Ситуация обострилась именно после вмешательства извне, а не наоборот, резюмировал он.