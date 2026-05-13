13 мая, 05:44

Чужие проекты себе: Лавров уличил США в попытке убрать российских конкурентов

Лавров: США выдавливают компании РФ с мировых рынков, из Африки и с Балкан

Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты целенаправленно выдавливают российские компании с мировых рынков. Слова министра прозвучали в интервью телеканалу RT India.

По его словам, под удар попадают предприятия в Африке и на Балканском полуострове. Там отечественный бизнес имел хорошие позиции и множество объектов.

Особое внимание Лавров уделил ситуации вокруг ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть». «Цель (она не скрывается) убрать эти компании из всего международного бизнеса», — подчеркнул он.

Министр отметил, что атака идёт по всем направлениям. Структуры пытаются «вывести» и с африканских площадок, в том числе на севере континента, и с Балкан.

Отдельно глава ведомства коснулся латиноамериканского направления. Он напомнил о сотрудничестве «Роснефти» с Венесуэлой.

Сейчас Вашингтон стремится забрать эти проекты под свой контроль. «Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством», — добавил Лавров.

Таким образом, выдавливание конкурентов прикрывается экономической целесообразностью, дал понять министр. Речь идёт о глобальном переделе сфер влияния.

Никита Никонов
