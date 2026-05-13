День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 05:38

Разговоры и реальность: Лавров сравнил курс США при Трампе и Байдене

Лавров: США при Трампе продолжают курс Байдена по России, несмотря на разговоры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Действия Вашингтона при президенте Дональде Трампе повторяют курс его предшественника Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

По его оценке, публично произносится много правильных заявлений. Речь идёт о перспективах взаимовыгодных проектов: технологических, энергетических и иных.

Однако реальность выглядит иначе. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное — это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», — подчеркнул Лавров.

Он пояснил, что введённые при прошлой администрации рестрикции остаются в силе. Послаблений по ним нет.

Более того, нынешняя команда принимает уже и собственные инициативы. Глава ведомства назвал это экономическим «наказанием» России.

Конкретных подвижек на треке двустороннего взаимодействия не наблюдается. Всё ограничивается словами о возможностях и больших ожиданиях, резюмировал Лавров.

Лавров: Если США не могут продвигать соглашения Аляски, то это не проблема РФ
Лавров: Если США не могут продвигать соглашения Аляски, то это не проблема РФ

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar