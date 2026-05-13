Движение поездов «Таврия» в Крым и обратно задержано из-за перекрытия моста

Шесть составов дальнего следования «Таврия» отстают от расписания на пути к Крыму и в обратном направлении. Причиной стало краткосрочное прекращение движения по Крымскому мосту, о чём проинформировал перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

Проезд для транспорта перекрывали в ночь на 13 мая. Ограничения действовали с 1:45 до 4:20 по московскому времени.

По данным на 8 утра, на въезд в республику с опозданием следуют четыре состава. Поезд из Адлера в Симферополь задерживается на 2 часа, из Минеральных Вод в Симферополь — на 1 час.

Маршруты, соединяющие столицу с городами Крыма, также выбились из графика. Рейс Москва — Севастополь опаздывает на 2,5 часа, а состав до Евпатории — на 2 часа. Оба начали движение ещё 11 мая.

Встречное направление затрагивает два пассажирских поезда. Отправлявшийся накануне рейс Симферополь — Санкт-Петербург идёт с двухчасовым отставанием. Состав из Севастополя в Москву задерживается на 1,5 часа.

В ГСЭ предупредили, что указанные интервалы могут корректироваться. Проводники оповещают людей о расчётном времени прибытия по мере обновления сведений.