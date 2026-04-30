В преддверии праздничных выходных на подъезде к Крымскому мосту образовался затор протяжённостью 30 километров. Магистраль закрыли в три часа ночи после попытки атаки со стороны ВСУ.

Пробка перед Крымским мостом растянулась на 30 километров. Видео © Telegram / Mash

На въезд скопилось около четырёх тысяч автомобилей. По состоянию на 10 утра транспортная артерия оставалась перекрытой.

Водители и пассажиры, отправившиеся к побережью, вынуждены коротать время в долгой очереди. Люди обмениваются едой, делятся медикаментами и стараются сохранять спокойствие.

Некоторые путешественники организовали досуг прямо на дороге: от курения кальянов до импровизированных пикников с бутербродами. Атмосфера остается напряжённой, но взаимовыручка помогает справляться с ожиданием.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено. Ограничения вступили в силу в 03:11 по московскому времени и сохранялись не менее шести часов. Водителям и пассажирам, находившимся в зоне переправы и досмотровых пунктов, рекомендовали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.