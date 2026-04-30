Из-за закрытия Крымского моста оказались задержаны восемь поездов «Таврия»

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Сразу восемь поездов дальнего следования «Таврия» столкнулись с задержками на маршрутах в Крым и обратно. Причиной стала временная остановка движения автотранспорта на Крымском мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Сообщается о сбое в расписании нескольких рейсов, следующих в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Из графика выбились составы, отправившиеся из Москвы, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод. Отставание варьируется от 30 минут до 4,5 часов. Пассажирам постепенно передают обновлённую информацию о времени прибытия по мере её поступления.

Ситуация остаётся нестабильной, поэтому расписание движения может корректироваться в течение дня. Контроль за соблюдением прав пассажиров взяла на себя Южная транспортная прокуратура. В ведомстве заявили, что при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. Обращения граждан также принимаются дежурным прокурором.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно остановлено. Ограничения вступили в силу в 03:11 по московскому времени и сохранялись не менее шести часов. Водителям и пассажирам, находившимся в зоне переправы и досмотровых пунктов, рекомендовали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

