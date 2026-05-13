Трамп ошибся в расчетах: Иран быстро восстановил ракетный щит у Ормузского пролива

Вопреки громким заявлениям из Белого дома, военный потенциал Тегерана не был уничтожен. Газета New York Times, изучив свежие разведывательные данные, утверждает, что исламская республика сохранила львиную долю своих ударных средств.

Согласно этим сведениям, в распоряжении Ирана по-прежнему находится примерно 70% довоенного ракетного арсенала. Также уцелело около 70% мобильных пусковых установок, разбросанных по стране.

Более того, Тегеран сумел оперативно восстановить доступ к ключевым позициям в районе Ормузского пролива. Из 33 объектов, расположенных там, иранские военные могут вновь задействовать 30, что несет риски для кораблей США.

Спутниковые снимки, проанализированные военной разведкой, фиксируют возобновление работы подземных хранилищ и пусковых шахт. Почти 90% этих сооружений по всей стране сейчас классифицируются как частично или полностью боеготовые.

Авторы публикации указывают, что американские военные советники во главе с президентом США Дональдом Трампом переоценили ущерб, нанесенный ракетным объектам противника. Также они недооценили устойчивость иранской стороны и ее способность к быстрой регенерации инфраструктуры.