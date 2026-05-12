Fars: Иран назвал пять условий для возобновления переговоров с США

Иран не возобновит переговоры с США, пока Вашингтон не выполнит пять условий. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

Условия включают: окончание войны на всех фронтах (особенно в Ливане), снятие антииранских санкций, высвобождение замороженных иранских средств, компенсацию ущерба от войны и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. Совокупность этих условий, по словам источника, нужна для создания минимального уровня доверия.

Тегеран также передал пакистанскому посреднику, что продолжение морской блокады в Аравийском море и Оманском заливе после установления перемирия только усиливает недоверие к переговорам с США.

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант возобновления полномасштабных боевых действий в Иране. Такой сценарий может стать реальностью, считает профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев. По его мнению, внутри американской элиты никто не поддержал республиканца с его «победными реляциями». Действующего президента категорически не устраивает «ничья» в пользу Тегерана, и он попытается переломить ситуацию.