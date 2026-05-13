13 мая, 10:59

«Я молилась об этом»: Женщина, потерявшая сына и отца, нашла в парке алмаз в форме сердца

В США женщина нашла алмаз весом 3,09 карата в парке в Арканзасе

В США женщина по имени Кешия Смит нашла белый алмаз весом 3,09 карата в парке «Алмазный кратер» в штате Арканзас. Этот камень стал вторым по величине, найденным в этом месте в 2026 году, пишет People.

Кешия приехала в парк вместе с братом и молодым человеком, чтобы немного отвлечься от тяжёлых потерь: в октябре у неё умер сын, а в апреле — отец. В парке разрешают искать драгоценности за плату. На второй день поисков рядом с историческим памятником она наткнулась на белый алмаз размером с бусину, похожий на сердечко. Женщина назвала находку За'Новия Свобода. Первая часть имени — это имена двух её внучек, а вторая — в честь 250-летия Америки, которое отмечают в этом году.

«Я молилась об этом, и не могу поверить, что это произошло!», — призналась Смит.

Представители парка считают, что такие находки случаются не случайно — это будто предначертано судьбой.

Ранее американец Джеймс Уорд случайно нашёл коричневый алмаз весом 2,09 карата во время поездки с семьёй. Камень стоимостью около 1,3 млн рублей он обнаружил в парке кратеров в Арканзасе. 41-летний мужчина приехал туда с женой Элизабет и двумя сыновьями — девятилетним Эдрианом и семилетним Остином. Дети давно хотели попробовать поискать драгоценности.

Наталья Афонина
