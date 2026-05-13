Песков: Россия и Украина обмениваются информацией через США

Москва обменивается информацией с Киевом через контакты с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается контактов, мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что обмен данными с Киевом ведётся через американцев, так как они играют роль посредников.