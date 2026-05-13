Песков заявил о сложности возможных полноформатных переговоров Москвы и Киева

Полноформатные мирные переговоры между Москвой и Киевом будут очень сложными и потребуют обсуждения большого числа деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для перехода к таким переговорам Владимир Зеленский должен отдать приказ Вооружённым силам Украины прекратить огонь. Песков также заявил, что украинские войска должны покинуть российские регионы. В Кремле считают это условием для открытия пути к полноценному переговорному процессу.

«Стороны смогут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля говорил, что Москва продолжает контакты с американской стороной по существующим каналам. По его словам, США выступают посредником, через которого идёт обмен информацией с Киевом.

Москва неоднократно называла признание новых территориальных реалий одним из ключевых условий урегулирования. Киев, в свою очередь, отвергает такие требования и настаивает на восстановлении контроля над территориями в границах 1991 года.