Газировка со сливками захватила США: Почему все помешались на dirty soda

В США набирает популярность dirty soda — «грязная газировка», которую смешивают с сиропами, сливками, фруктами и подают со льдом. Ещё недавно напиток был частью культуры штата Юта, но теперь вышел далеко за пределы мормонского сообщества и превратился в национальный тренд. Об этом сообщает The New York Times.

Обычно dirty soda делают на основе газировки или содовой воды. К ней добавляют ароматизированные сиропы, сливки или кремер, иногда фруктовое пюре, лайм, холодную пену и дроблёный лёд. В итоге получается что-то между лимонадом, молочным коктейлем и десертом в стакане.

Изначально такой формат стал популярным среди мормонов, которым религия запрещает алкоголь, горячий кофе и горячий чай. Dirty soda стала альтернативой «социальному напитку»: её покупали по дороге, брали после школы, пили на встречах и делали частью повседневного ритуала. Новый всплеск интереса начался после реалити-шоу «The Secret Lives of Mormon Wives». Участницы часто появлялись с напитками из сети Swig, которая считается одним из главных символов этого тренда. После этого TikTok заполнили рецепты домашней «грязной газировки».

Тренд быстро подхватили крупные сети. Dirty soda или похожие «crafted soda» появились у McDonald’s, Chick-fil-A, Dunkin’ и Sonic. На полках магазинов начали продавать специальные вкусы Mountain Dew и сливочные добавки для тех, кто хочет повторить напиток дома. Популярность dirty soda совпала с другим заметным сдвигом — снижением интереса к алкоголю. Всё больше людей выбирают безалкогольные напитки, но хотят, чтобы они выглядели не скучно, а как полноценный коктейль. Поэтому сладкая газировка с сиропами и пеной легко попала в запрос на «весёлый моктейл».

При этом сам напиток не совсем новый. Его предками можно считать итальянскую содовую из 1990-х, Shirley Temple, egg cream и даже root beer float. Разница в том, что теперь старый формат получил новую упаковку — TikTok, реалити-шоу, красивые стаканы и ощущение маленького ежедневного удовольствия.

