Россияне на майские праздники стали чаще выбирать экзотические страны

Для поездок на майские праздники россияне выбирали не только привычные направления, но и более редкие страны Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Согласно аналитике роуминга на основе обезличенных данных абонентов МегаФона особенно заметно вырос интерес к Вьетнаму — на 131%, Камеруну — на 100%, Венесуэле — на 63%, Уругваю — на 55% и Бразилии — на 52%.

Рост спроса показывает, что путешественники смелее смотрят на нестандартные маршруты. В Азии, помимо Вьетнама, россияне чаще выбирали Монголию, Китай, Мьянму и Макао. На Ближнем Востоке заметно прибавила Саудовская Аравия, а среди африканских стран — Намибия, Марокко, Замбия и Эфиопия.

Чаще всего за границу на длинных майских выходных ездили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ростовской и Нижегородской областей, а также туристы из Краснодарского края, ХМАО и Башкирии.