13 мая, 13:31

Футболиста «Галатасарая» атаковали в центре Стамбула из-за девушки

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Уругвайский полузащитник «Галатасарая» Лукас Торрейра подвергся нападению в торговом центре Стамбула. Инцидент произошёл, когда футболист выходил из кафе.

По данным TRT Haber, нападавшего задержали. В ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения.

Сам подозреваемый заявил, что действовал из личных мотивов. По его словам, конфликт возник из-за девушки, к которой якобы проявил интерес Торрейра.

Футболист, в свою очередь, утверждает, что речь идёт о его подруге. По данным телеканала, ранее суд уже запрещал нападавшему приближаться к ней в течение 45 дней.

Также сообщается, что задержанный ранее привлекался к ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений.

Лукасу Торрейре 30 лет. Он перешёл в «Галатасарай» из лондонского «Арсенала» в 2022 году. До этого полузащитник выступал за «Фиорентину», «Пескару», «Сампдорию» и мадридский «Атлетико».

Алексей Берковиц
