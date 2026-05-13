Футболиста «Галатасарая» атаковали в центре Стамбула из-за девушки
На футболиста «Галатасарая» Торрейру напали в Стамбуле
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Уругвайский полузащитник «Галатасарая» Лукас Торрейра подвергся нападению в торговом центре Стамбула. Инцидент произошёл, когда футболист выходил из кафе.
По данным TRT Haber, нападавшего задержали. В ближайшее время суд должен определить ему меру пресечения.
Сам подозреваемый заявил, что действовал из личных мотивов. По его словам, конфликт возник из-за девушки, к которой якобы проявил интерес Торрейра.
Футболист, в свою очередь, утверждает, что речь идёт о его подруге. По данным телеканала, ранее суд уже запрещал нападавшему приближаться к ней в течение 45 дней.
Также сообщается, что задержанный ранее привлекался к ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений.
Лукасу Торрейре 30 лет. Он перешёл в «Галатасарай» из лондонского «Арсенала» в 2022 году. До этого полузащитник выступал за «Фиорентину», «Пескару», «Сампдорию» и мадридский «Атлетико».
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.