«Нахваливала Биковича»: Актриса Анна Глаубэ высказалась о ревности мужа и пикантных ролях

Актриса Анна Глаубэ рассказала, что совместная сцена с мужем, актёром Павлом Левкиным, в сериале «Искусство соблазна» получилась не с первого дубля. Они смеялись над тем, что наконец-то дожили до совместной работы в кадре, а потом собрались и сделали работу.

Глаубэ также призналась, что мужу неприятно видеть её в роли соблазнительницы. Она вспомнила, как после откровенной сцены с Милошем Биковичем в проекте «Дайте шоу» пришла домой и начала восторженно рассказывать, какой он профессионал и как с ним легко работать, однако лицо супруга от этой информации не стало счастливее.

«Я так удивилась, ведь у меня даже в мыслях не было, что Паша подумает, что Бикович мне понравился. С тех пор я больше так не делаю — если играю с кем-то любовь или страсть, дома это не обсуждаю, чтобы никого не нервировать», — подчеркнула артистка в интервью Леди Mail.

