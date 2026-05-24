Самый важный удар в ходе массированной атаки возмездия на военные объекты Украины российские военные нанесли по координационному центру СБУ в Подольском районе Киева. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с «Царьградом».

Удар по военным объектам на Украине. Видео © Telegram / Kotsnews

Также подпольщик заявил, что для удара по «президентскому» полку в Белой Церкви (Киевская область) применили комплекс «Орешник». В Одесской области огонь накрыл пункт размещения добровольцев в населённом пункте Маяки. Там личный состав осваивал методики командующего беспилотными системами ВСУ Роберта Бровди* (позывной Мадьяр). Ещё одним атакованным объектом в том же регионе стала база отдыха, которую заняли румынские наёмники.

Серьёзный ущерб зафиксирован в авиационной инфраструктуре. На аэродроме в Староконстантинове детонация продолжалась до десяти часов утра. Как отметил собеседник издания, противник лишился четырёх самолётов. Помимо этого, поражены авиабазы в Кировограде и Канатово.

Напомним, в ночь на 24 мая ВС РФ по поручению президента России Владимира Путина нанесли массированный удар возмездия по военным объектам киевского режима в ответ на кровавый теракт в Старобельске, унёсший жизни 21 человека. В ходе операции применялись ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер», «Циркон». Целями высокоточных ударов стали ключевые центры принятия решений, цеха сборки беспилотников, заводы по ремонту военной техники, а также логистические узлы и объекты энергетической инфраструктуры, питающие ВПК противника.