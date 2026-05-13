Триколор и георгиевская лента: В Александровском саду появились по-летнему яркие клумбы

Территорию Кремля и Александровский сад украсили десятками тысяч цветов к весеннему сезону и празднованию 9 Мая. Об этом сообщили в Управлении делами президента России.

Фото © Telegram / Управление делами Президента РФ

Как рассказали в ведомстве, специалисты заранее следили за погодой, чтобы выбрать наиболее подходящий момент для высадки растений.

Ко Дню Победы на территории Кремля высадили 32 тысячи разноцветных виол. Ещё 40 тысяч цветов украсили Александровский сад, где по традиции оформили композиции в цветах российского флага и георгиевской ленты.

Кроме того, ещё осенью 2025 года специалисты высадили более 100 тысяч тюльпанов разных сортов и насыщенных оттенков. В основном речь идёт о махровых и пионовидных цветах. В Управделами президента отметили, что тюльпаны будут радовать москвичей и гостей столицы в течение всего мая. После окончания цветения клумбы оформят в летнем стиле, который планируют поддерживать до осени.

Ранее Life.ru рассказывал, что у подножия Мамаева кургана в Волгограде дополнили мемориальную зону «Рубежей Сталинградской доблести». Там открыли памятные тумбы в честь городов Камышина, Суровикино, а также рабочих посёлков Иловли, Октябрьского, Светлого Яра и Чернышковского.