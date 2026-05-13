13 мая, 18:57

В центре Киева взорвался и сгорел автомобиль

В центре Киева взорвался автомобиль, он загорелся прямо на проезжей части. Об инциденте пишут украинские СМИ.

В центре Киева взорвался автомобиль. © Telegram / Реальный Киев

Перед возгоранием раздался взрыв. На кадрах видно горящий автомобиль и столб дыма, а также работу пожарной техники и людей. После инцидента в районе Бессарабской площади образовалось большое скопление машин.

Сотрудники полиции прибыли после инцидента. Движение в районе частично перекрыли. Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее возле здания суда в Киеве произошёл другой инцидент. Неизвестный бросил яйцо в бывшего главу офиса президента Андрея Ермака. Мужчина высказал претензии с использованием нецензурной лексики. Экс-чиновник выходил из здания после завершения судебного заседания.

Лия Мурадьян
