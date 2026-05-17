Пелагея Заступница 17 мая: От каких бед защитит молитва святой и что нельзя делать в этот день

17 мая — день, когда небо слушает особенно внимательно, а птичьи трели звучат как молитвы. Православные христиане вспоминают святую мученицу Пелагею Тарсийскую, которая предпочла смерть в раскалённом медном быке браку с императором. Life.ru разбирается, от каких бед защищает молитва этой святой, почему нельзя обижать пернатых и какие традиции соблюдали наши предки в День баклушников.

Невеста Христова, которая не испугалась огня

В III веке в малоазийском городе Тарсе жила красавица Пелагея из богатой языческой семьи. Мать грезила выдать дочь замуж за сына императора Диоклетиана, открывая путь к роскоши и власти. Но девушка тайно приняла христианство и решила посвятить жизнь Богу, а не земным почестям.

Когда слухи о красоте и образованности Пелагеи дошли до самого императора, он потерял голову и захотел взять её в жёны. Юная христианка наотрез отказала правителю, открыто заявив, что обручена с Небесным Женихом. Разъярённый монарх приговорил непокорную к страшной казни — её бросили в раскалённого медного быка.

Пелагея сама вошла в пылающее чрево, продолжая молиться. Когда её тело растопилось, по городу разнёсся дивный аромат, словно растекалось благовонное миро. Кости святой охраняли львы, пока епископ не перенёс их в храм. Так юная дева стала символом непоколебимой веры и чистоты, заступницей всех, кто не боится отстаивать свои убеждения.

От каких бед защищает молитва святой Пелагеи

К Пелагее Заступнице обращались женщины, оберегая себя и дочерей от недобрых взглядов и порчи. Святая слывёт покровительницей незамужних девушек и хранительницей семейного очага. Её молитва обладает особой силой против зависти, сплетен и клеветы.

Если чувствуете, что кто-то плетёт интриги за вашей спиной или строит козни, помолитесь Пелагее. Она убережёт от несправедливых обвинений и злых языков. Особенно сильна её защита для молодых девушек, которым грозят насилие или принуждение к нежеланному браку. Святая дарует мужество сказать «нет» даже самым влиятельным людям.

Пелагея укрепляет силу воли тех, кто борется с искушениями и соблазнами. Она поддерживает людей, оказавшихся под давлением — будь то шантаж, угрозы или попытки сломить характер. К ней приходят за помощью в сохранении чистоты души и тела, когда мир пытается навязать чуждые ценности.

Народные традиции 17 мая: почему день называют баклушниковым

17 мая в народе окрестили Днём баклушников. Мастера занимались заготовкой баклуш — деревянных чурок для вырезания ложек. Поговорка «бить баклуши» означала вовсе не безделье, а начало кропотливой работы над будущей утварью. Без ложки не обходился ни богатый терем, ни бедная изба.

Расписные ложки, изготовленные именно в день Пелагеи, считались мощными оберегами. Их дарили на счастье и достаток, передавали из поколения в поколение. Особенно ценились ложки с яркими узорами. Верили, что они притягивают благополучие и отгоняют нечисть.

Святую Пелагею почитали как покровительницу птиц. День её памяти приходится на разгар весны, когда пернатые вьют гнёзда и выводят птенцов. Крестьяне верили: обидишь птицу 17 мая — весь год будешь маяться от неудач. Соловьиные трели считались особым благословением, а обилие кукушек обещало тёплую погоду.

В этот день начинали активные огородные работы. Хозяйки высаживали рассаду, ориентируясь на приметы. Если ночью пел соловей, можно было смело сажать теплолюбивые культуры — заморозков не предвиделось. А воробьи, летающие стайками, предупреждали о сильном ветре, и огородники спешили укрепить парники.

Что можно и нужно делать 17 мая

В день Пелагеи Заступницы наши предки соблюдали добрые традиции, которые приносили благодать: Молиться святой Пелагее — просить о защите от завистников, сплетен, насилия и принуждения. Молитва укрепляет дух и даёт мужество отстаивать свои границы.

Что категорически нельзя делать в день Пелагеи

В день святой соблюдали строгие запреты, чтобы не навлечь беду: Обижать птиц и разорять гнёзда — это разгневает саму святую-покровительницу. Тот, кто причинит вред пернатым, весь год будет страдать от болезней и неудач.

Обряды и гадания в день Пелагеи Заступницы

Ночь с 16 на 17 мая считалась вещей. Незамужние девушки гадали на суженых, надеясь увидеть во сне будущего мужа. Перед сном клали под подушку гребень или зеркальце, шептали заговор и просили святую Пелагею показать избранника. Верили, что сны в эту ночь обязательно сбудутся.

Вечером совершали обряды для защиты огорода от нечистой силы и вредителей. На середину средней грядки выносили треснутые горшки, наполняли их крапивой, выдернутой с корнем, и переворачивали вверх дном. Старцы уверяли: нечисть, прикоснувшись к жгучей траве, обожжётся, испугается и больше не вернётся.

Хозяйки развешивали на воротах и деревьях старые лапти, защищая посевы от сглаза завистников. Во дворе и возле хлева раскидывали изношенную обувь — этот нехитрый обряд отпугивал злые силы и дурной глаз. Чем старее и потрёпаннее были лапти, тем сильнее считалась их защитная сила.

Народные приметы 17 мая: что предсказывает природа

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день, читая знаки грядущей погоды: Соловей поёт ночью — жди ясного солнечного дня. Его трель вдохновляла на огородные труды и молитвы.

Свет Пелагеи: уроки мужества и чистоты для современности

День святой Пелагеи напоминает о силе духа и верности своим убеждениям. Её подвиг вдохновляет не поддаваться давлению и шантажу, защищать свои границы и достоинство даже перед лицом смерти. Молитва святой помогает обрести мужество в трудных ситуациях и найти защиту от злых людей.

Народные традиции этого дня учат бережному отношению к природе и заботе о птицах. Даже если вы не верите в приметы, покормить пернатых и не разорять гнёзда — простой способ сохранить экологический баланс. А соблюдение запретов на ссоры и сплетни улучшит атмосферу в семье в любой день года.

17 мая 2026 года — отличный повод задуматься о чистоте помыслов, укрепить веру и проявить доброту к окружающим. Пелагея Заступница оберегает тех, кто живёт с открытым сердцем и не боится отстаивать правду. Кстати, о православных запретах и традициях: узнайте, какие 7 запретов на Вознесение Господне 21 мая вы наверняка нарушали, вредя себе же.