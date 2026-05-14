14 мая, 06:57

Назван город России, где будет лучше всего видно солнечное затмение 12 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

Жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — полное солнечное затмение — только в одном городе страны. Астроном Александр Камышников назвал Мурманск наилучшей точкой для наблюдения 12 августа 2026 года.

В столице Заполярья фаза покрытия светила Луной достигнет 80 процентов. Это одно из самых ожидаемых событий десятилетия. Санкт-Петербург может рассчитывать лишь на 10 процентов, а Москве повезёт ещё меньше — диск закроется всего на один процент. Полную фазу смогут увидеть разве что полярники на самой северной точке полуострова Таймыр.

«Важно понимать: полное солнечное затмение — это не просто «Луна закрыла Солнце». Это совершенно особое переживание. Днём наступает темнота, появляются звёзды, вокруг чёрного диска Луны вспыхивает солнечная корона — жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом», — пояснил учёный.

Астрономы советуют подготовить специальные светофильтры, чтобы не испортить зрение и не пропустить уникальный момент. Следующее подобное затмение в России, по прогнозам, ожидается не скоро.

Ранее Life.ru писал, что на Солнце появилась корональная дыра в виде дракона, из-за влияния которой в северных регионах планеты можно наблюдать полярные сияния. А до этого на Солнце появились крупные активные области и протуберанцы, из-за которых звезда визуально напоминает «смайлик». «Глаза» этого смайлика — две большие активные области, каждая примерно в 10 раз больше Земли.

Дарья Денисова
