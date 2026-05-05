Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 11:40

Астрономы нашли атмосферу у второго после Плутона объекта в поясе Койпера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Японские исследователи под руководством Ко Аримацу совершили очередное открытие на задворках Солнечной системы. У транснептунового объекта 2002 XV93 обнаружена газовая оболочка.

Речь идёт о малой планете, вращающейся за орбитой Нептуна. Это всего второй подобный мир, где зафиксировали атмосферу. Первым был Плутон.

Учёные выяснили это, проанализировав звёздное затмение — момент, когда небесное тело прошло на фоне диска звезды в Возничем. Оказалось, что оболочка 2002 XV93 тоньше плутонианской в 10–100 раз.

Откуда взялся газ? Есть две версии: либо объект столкнулся с кометой, либо атмосферу поддерживает внутренняя активность (например, криовулканизм). По предположениям специалистов, оболочка состоит из метана, азота или угарного газа.

Ранее Life.ru писал, что учёные указали на новые места, где может появиться жизнь. Наиболее вероятными кандидатами для зарождения жизни в Солнечной системе могут оказаться спутники Сатурна и Юпитера.

Дарья Денисова
