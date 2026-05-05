Астрономы нашли атмосферу у второго после Плутона объекта в поясе Койпера

Японские исследователи под руководством Ко Аримацу совершили очередное открытие на задворках Солнечной системы. У транснептунового объекта 2002 XV93 обнаружена газовая оболочка.

Речь идёт о малой планете, вращающейся за орбитой Нептуна. Это всего второй подобный мир, где зафиксировали атмосферу. Первым был Плутон.

Учёные выяснили это, проанализировав звёздное затмение — момент, когда небесное тело прошло на фоне диска звезды в Возничем. Оказалось, что оболочка 2002 XV93 тоньше плутонианской в 10–100 раз.

Откуда взялся газ? Есть две версии: либо объект столкнулся с кометой, либо атмосферу поддерживает внутренняя активность (например, криовулканизм). По предположениям специалистов, оболочка состоит из метана, азота или угарного газа.

