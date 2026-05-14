14 мая, 09:29

Угроза национальной безопасности: Латвия хочет полностью запретить автобусы в Россию

Минтранс Латвии готовит запрет автобусного сообщения с Россией и Белоруссией

Центр Риги — столицы Латвии. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Министерство транспорта Латвии готовит нормативные акты о запрете автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, в том числе транзитных. Об этом сообщил портал Delfi. Речь идёт о полном прекращении пассажирского сообщения.

«Министерство транспорта готовит нормативные акты, запрещающие все автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию, а также пассажирские перевозки транзитом», — говорится в публикации.

Авторы проекта утверждают, что существование такого канала сообщения якобы повышает угрозы национальной безопасности Латвии. Как именно, в Риге не пояснили. Инициативу должен одобрить кабинет министров.

Премьер Латвии уходит в отставку со всем кабмином из-за скандала с дронами ВСУ

Ранее Life.ru писал, что руководство одного из медучреждений Латвии уволило сотрудников с российским и белорусским гражданством, объяснив это требованиями закона о национальной безопасности. Больницу отнесли к объектам критической инфраструктуры. Среди уволенных 29 человек были представителями среднего и младшего медперсонала, ещё 20 работали в хозяйственной службе. В Минздраве республики заявили, что таким сотрудникам не положены компенсации и выходные пособия.

Александра Мышляева
