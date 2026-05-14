В Чехии из базилики похитили реликвию, к которой 120 лет шли за исцелением

В Чехии из базилики в Яблоннах пропала одна из главных местных святынь — останки средневековой святой Здиславы, жившей в XIII веке. Об исчезновении сообщил портал iDNES.cz со ссылкой на настоятеля Пола Марию Майера.

Реликвия находилась в боковом алтаре главного нефа. Реликварий был закрыт двумя слоями стекла толщиной пять и семь миллиметров, но неизвестный разбил защиту каким-то инструментом.

По словам Майера, вечером 12 мая сигнализацию у реликвария отключили во время церковной службы. Для базилики это было обычной практикой. Когда священник подошёл к алтарю, он услышал два выстрела и заметил, как кто-то убегает.

На записи с камер наблюдения представители храма смогли рассмотреть только фигуру в чёрном. Вор забрал останки, но оставил позолоченную корону, которая была надета на череп до похищения.

К святыне в Яблоннах верующие приходили уже 120 лет — многие просили у святой Здиславы исцеления. Раньше, по словам настоятеля, украсть реликвию никто не пытался.

«Это большая потеря, потому что череп имеет неисчислимую историческую ценность. Как останки чешских королей или других святых, таких как святой Вацлав или Святая Людмила. Мы молимся, чтобы череп был найден как можно скорее и вернулся на свое прежнее место», — заявил Майер.