Боня от спорта: Почему олимпийская чемпионка Мамун ноет про Россию, но уезжать не собирается Оглавление Кто такая Маргарита Мамун Что Мамун говорила в первом интервью? Что Мамун сказала в новом интервью? Откровения олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун уже не первый раз вызывают скандал. Тогда она жаловалась на Винер, теперь на несвободу. Life.ru рассказывает о новом интервью спортсменки блогеру и журналисту Вите Кравченко. 14 мая, 14:09 Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун вновь в центре скандала из-за интервью. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Кто такая Маргарита Мамун

30-летняя Маргарита Мамун — звезда нашей художественной гимнастики. Она обошла Яну Кудрявцеву на Олимпийских играх в Рио в 2016 году и взяла золото в личном многоборье. Также Маргарита является семикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы.

После завершения спортивной карьеры она пробовала себя в качестве журналиста и даже работала на российском телевидении. Также она активно проводит мастер-классы для детей.

В 2017 году вышла замуж за пловца Александра Сухорукова и в 2019-м родила сына Льва.

Однако, несмотря на уход из спорта, Маргарита остаётся в поле внимания.

Что Мамун говорила в первом интервью?

Маргарита Мамун ранее жаловалась на Ирину Винер. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Два года назад ученица Ирины Винер уже общалась с Кравченко, пожаловавшись на проблемы в художественной гимнастике и спорте в целом. Мамун даже раскритиковала слова своей наставницы Ирины Александровны, которая назвала нейтральных спортсменов «бомжами».

— Меня очень злили все прямые эфиры должностных лиц, которые прекрасно чувствуют себя, говоря, что молодой спортсмен не должен никуда ехать. Вы можете сказать своё субъективное мнение. У нас же летят оскорбления. Уважение — это самое важное. Мне больно слышать заявления про «бомжей». Так нельзя, мне кажется, — сетовала тогда спортсменка, рассказав и о жёстких методах работы Ирины Александровны.

Винер тогда ответила своей бывшей ученице в интервью «Спорт-Экспрессу»:

— К сожалению, Маргарита забывает, что её заработная плата на сегодня — благодаря тем знаниям, которые она получила в сборной команде России и которые приносят ей приличный доход на всех мастер-классах, которые она проводит. И очень жаль, что она даёт интервью такому ничего не значащему и ничего не представляющему из себя «злобному гномику», который зарабатывает, используя её имя в своих корыстных целях, — сказала легендарный тренер.

Задела Мамун и непростую тему домогательств тренеров к несовершеннолетним детям.

— Я тренировалась у мужчины. Это большое исключение в российской художественной гимнастике. Он водил нас в кино по субботам, когда были короткие тренировки. Родители говорили, что у него нет детей и ему хочется вот так показывать это. Нас 7–8 девочек. Идём за ним и занимаем заранее места, кто не будет с ним сидеть. Мы знаем, что он обязательно руку на коленку положит, — говорила Мамун, так и не раскрыв имя того человека.

Что Мамун сказала в новом интервью?

Маргарита Мамун жалуется на якобы невыносимые условия. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

И вот вышло второе громкое интервью. Гимнастка словно пошла по стопам блогера Виктории Бони.

— Я ужасно себя ощущаю из-за того, что не могу сказать о человечных, базовых, самых простых желаниях. Мне кажется, что из-за этого могут быть последствия. Я хочу сказать, что я мечтаю о свободе — своей личной и свободе общества. <...>, — жалуется Мамун. Остаётся неясным, кто или что именно мешает ей выражать свои желания и какие конкретно, и почему она говорит о своей несвободе, добровольно придя на интервью, которое транслируется в Сети.

Спортсменка продолжила жалобы, затронув и тему ограничений связи:

— Блокировки и ограничения привели нас к тому, что сейчас в центре Москвы и в других городах у людей просто нет доступа в Интернет. Только к сотовой связи и звонкам. В некоторых случаях даже и её нет, — высказалась Мамун, будто забыв о нынешней ситуации.

Кроме того, чемпионка призналась, что её 6-летний сын просил уехать из России. Но их семья не рассматривает такой вариант.

— Я хочу здесь жить! Я не хочу уезжать. Они и так уже очень много забрали. Это будущее, это возможности, это свобода. Ещё и это заберёте? Пока что я чувствую силы, что можно что-то ещё поменять. Поэтому мы даже не рассматривали такой вариант, — отметила Мамун, так и не сказав, что конкретно «забрали». За победу на Олимпийских играх в Рио-2016 Маргарита получила орден Дружбы и медаль «За укрепление боевого сотрудничества».

Упомянула Маргарита и тему домашнего насилия, заявив, что полиция не обрабатывает заявления жертв и только отмахивается. Интересно, откуда девушка взяла информацию — из уст действительно пострадавших или из жёлтых публикаций, так как никаких цифр и достоверных примеров она не привела. Проблемы в правовом регулировании некоторых сфер, конечно же, существуют, но утверждения без конкретики напоминают попытку хайпа.

Ирина Винер и другие именитые фигуры спорта пока никак не отреагировали на хайповое интервью. Пока непонятно, почему Мамун позволила себе такие скандальные высказывания обо всём подряд именно сейчас, после того как Россию и россиян раскритиковала Виктория Боня. И довольно странно выглядят жалобы на несвободу, высказанные в публичном пространстве, — хотя смотря что гимнастка понимает под свободой.