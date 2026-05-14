Боня от спорта: Почему олимпийская чемпионка Мамун ноет про Россию, но уезжать не собирается
Оглавление
Откровения олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун уже не первый раз вызывают скандал. Тогда она жаловалась на Винер, теперь на несвободу. Life.ru рассказывает о новом интервью спортсменки блогеру и журналисту Вите Кравченко.
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун вновь в центре скандала из-за интервью. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Кто такая Маргарита Мамун
30-летняя Маргарита Мамун — звезда нашей художественной гимнастики. Она обошла Яну Кудрявцеву на Олимпийских играх в Рио в 2016 году и взяла золото в личном многоборье. Также Маргарита является семикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы.
После завершения спортивной карьеры она пробовала себя в качестве журналиста и даже работала на российском телевидении. Также она активно проводит мастер-классы для детей.
В 2017 году вышла замуж за пловца Александра Сухорукова и в 2019-м родила сына Льва.
Однако, несмотря на уход из спорта, Маргарита остаётся в поле внимания.
Что Мамун говорила в первом интервью?
Маргарита Мамун ранее жаловалась на Ирину Винер. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Два года назад ученица Ирины Винер уже общалась с Кравченко, пожаловавшись на проблемы в художественной гимнастике и спорте в целом. Мамун даже раскритиковала слова своей наставницы Ирины Александровны, которая назвала нейтральных спортсменов «бомжами».
— Меня очень злили все прямые эфиры должностных лиц, которые прекрасно чувствуют себя, говоря, что молодой спортсмен не должен никуда ехать. Вы можете сказать своё субъективное мнение. У нас же летят оскорбления. Уважение — это самое важное. Мне больно слышать заявления про «бомжей». Так нельзя, мне кажется, — сетовала тогда спортсменка, рассказав и о жёстких методах работы Ирины Александровны.
Винер тогда ответила своей бывшей ученице в интервью «Спорт-Экспрессу»:
— К сожалению, Маргарита забывает, что её заработная плата на сегодня — благодаря тем знаниям, которые она получила в сборной команде России и которые приносят ей приличный доход на всех мастер-классах, которые она проводит. И очень жаль, что она даёт интервью такому ничего не значащему и ничего не представляющему из себя «злобному гномику», который зарабатывает, используя её имя в своих корыстных целях, — сказала легендарный тренер.
Задела Мамун и непростую тему домогательств тренеров к несовершеннолетним детям.
— Я тренировалась у мужчины. Это большое исключение в российской художественной гимнастике. Он водил нас в кино по субботам, когда были короткие тренировки. Родители говорили, что у него нет детей и ему хочется вот так показывать это. Нас 7–8 девочек. Идём за ним и занимаем заранее места, кто не будет с ним сидеть. Мы знаем, что он обязательно руку на коленку положит, — говорила Мамун, так и не раскрыв имя того человека.
Что Мамун сказала в новом интервью?
Маргарита Мамун жалуется на якобы невыносимые условия. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
И вот вышло второе громкое интервью. Гимнастка словно пошла по стопам блогера Виктории Бони.
— Я ужасно себя ощущаю из-за того, что не могу сказать о человечных, базовых, самых простых желаниях. Мне кажется, что из-за этого могут быть последствия. Я хочу сказать, что я мечтаю о свободе — своей личной и свободе общества. <...>, — жалуется Мамун. Остаётся неясным, кто или что именно мешает ей выражать свои желания и какие конкретно, и почему она говорит о своей несвободе, добровольно придя на интервью, которое транслируется в Сети.
Спортсменка продолжила жалобы, затронув и тему ограничений связи:
— Блокировки и ограничения привели нас к тому, что сейчас в центре Москвы и в других городах у людей просто нет доступа в Интернет. Только к сотовой связи и звонкам. В некоторых случаях даже и её нет, — высказалась Мамун, будто забыв о нынешней ситуации.
Кроме того, чемпионка призналась, что её 6-летний сын просил уехать из России. Но их семья не рассматривает такой вариант.
— Я хочу здесь жить! Я не хочу уезжать. Они и так уже очень много забрали. Это будущее, это возможности, это свобода. Ещё и это заберёте? Пока что я чувствую силы, что можно что-то ещё поменять. Поэтому мы даже не рассматривали такой вариант, — отметила Мамун, так и не сказав, что конкретно «забрали». За победу на Олимпийских играх в Рио-2016 Маргарита получила орден Дружбы и медаль «За укрепление боевого сотрудничества».
Упомянула Маргарита и тему домашнего насилия, заявив, что полиция не обрабатывает заявления жертв и только отмахивается. Интересно, откуда девушка взяла информацию — из уст действительно пострадавших или из жёлтых публикаций, так как никаких цифр и достоверных примеров она не привела. Проблемы в правовом регулировании некоторых сфер, конечно же, существуют, но утверждения без конкретики напоминают попытку хайпа.
Ирина Винер и другие именитые фигуры спорта пока никак не отреагировали на хайповое интервью. Пока непонятно, почему Мамун позволила себе такие скандальные высказывания обо всём подряд именно сейчас, после того как Россию и россиян раскритиковала Виктория Боня. И довольно странно выглядят жалобы на несвободу, высказанные в публичном пространстве, — хотя смотря что гимнастка понимает под свободой.