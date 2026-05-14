В Перми учитель в шутку запретил число 67 на уроках из-за мема «six-seven»

В одной из пермских школ разразился нешуточный скандал из-за шутки. В учебном заведении появилось объявление, запрещающее использование цифр 6 и 7 в определённом сочетании («67»), а также его аналогов на английском («six-seven»).

За нарушение этого абсурдного правила ученикам якобы грозило суровое наказание: шесть рефератов по семь листов каждый, а также заучивание 67 математических теорем и 67 терминов. Но, как оказалось, это была шутка учителя. В департаменте образования Перми всё прояснили: педагог таким образом пытался утихомирить класс, бурно отреагировавший на число во время решения задачи.

Однако дети восприняли юмор буквально и принялись строчить жалобы родителям. Администрации школы пришлось провести с классом разъяснительные беседы, объяснив разницу между реальностью и «криповым» контентом из Сети. Учитель уволен не был, но напоминание о профессиональной этике получил.

Интернет-мем «six-seven» (сикс-севен) вирусился в ТикТоке в конце 2025 года и до сих пор популярен среди подростков, которые используют его как бессмысленный сленг.

