«Шалом, израильтяне»: Михаил Шац* заявил, что его переезд из России — не эмиграция

Михаил Шац* заявил, что не считает свой отъезд из России эмиграцией. В одном из эфиров юморист назвал себя израильтянином и заявил, что речь, на деле, идёт о репатриации.

«Во-первых, шалом, израильтяне. Для нас, израильтян, это не эмиграция, а репатриация», — сказал юморист.

Ранее сообщалось, что российские приставы разыскивают зятя юмориста Михаила Шаца* из-за накопившихся налоговых долгов. Речь идёт о 27-летнем Семёне Шмелёве. По данным источника, он вместе с супругой уехал в Португалию после начала СВО. Однако своё ранее зарегистрированное ИП он не закрыл. В итоге за несколько лет накопились долги.

