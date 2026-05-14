«Сделали меня беременной»: Дана Борисова отреагировала на слухи о пополнении в семье
Телеведущая Дана Борисова опровергла сообщения о своей беременности
Обложка © РИА Новости / Максим Блинов
Слухи, о том, что телеведущая Дана Борисова родила второго ребёнка, не соответствуют действительности. Она опровергла фейковые сообщения СМИ в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам звезды, жёлтая пресса узнала, что её экс-супруг Максим Аксенов в третий раз стал отцом, и приписала эти заслуги ей. Артистка подчеркнула, что ей с головой хватает дочери Полины и заводить второго наследника она не планирует.
«Переврали информацию полностью, сделали меня беременной и хайпуют на просмотрах», — возмутилась Борисова.
Ранее Полина Борисова заговорила о своём диагнозе. Она заявила, что психическое расстройство досталось ей по наследству от матери — телеведущей Даны Борисовой.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.