Россияне стали вторыми в топе самых криминальных иностранцев на Пхукете

Тайские власти возбудили 269 уголовных дел в отношении граждан России на острове Пхукет. По данным местной полиции, с начала 2025 года наши соотечественники заняли второе место среди иностранцев-преступников, уступив только выходцам из Мьянмы. Статистику представили премьер-министру Таиланда Анутхину Чанвиракуну во время визита на остров.

В распоряжении Telegram-канала «База» оказались письма российских заключённых из тайских тюрем. Условия содержания они описывают как «зоопарк людей». В камерах одновременно находятся до 40–45 человек, все спят прямо на полу. Матрасы и подушки приходится добывать через чёрный рынок — в обмен на сигареты и лапшу быстрого приготовления. Питание в столовой в основном состоит из риса с «непонятной подливой». У кого есть деньги, вынуждены докупать нормальную еду и воду в местном магазине. Из-за такого рациона у многих начинаются постоянные боли в животе.

Большинство россиян содержатся в учреждении для осуждённых на срок менее 15 лет и подследственных. Рядом находится тюрьма для приговорённых к более строгим наказаниям, а также спецблок для наркоторговцев и пожизненно заключённых. На территории есть лишь бетонный плац и телевизор с тайскими каналами. Один из осуждённых отмечает, что спасением служит знание английского языка: интернациональные группы держатся вместе, общаются, читают Библию и иногда занимаются спортом.

Ранее на таиландском Пхукете полиция задержала пятерых россиян после драки в уличном кафе — инцидент произошёл между своими же, никто из местных жителей или туристов других стран не пострадал. Глава отдела полиции полковник рассказал, что один из выпивших россиян подошёл к компании из четырёх соотечественников за соседним столиком, начал спорить, и дело дошло до потасовки; серьёзных травм ни у кого не оказалось.